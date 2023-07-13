В Херсонской области заявили о провале плана ВСУ прорваться к Крыму

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале плана Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Крыму. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, украинские военные планировали подойти к полуострову с запорожского направления.
«Но этот план уже очевидно провалился», — добавил он.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, так как они попали в «ловушку собственной лжи». Врио губернатора подчеркнул, что теперь Российская армия дала противнику «настоящий бой» и ВСУ не могут добиться успеха. Он также напомнил, что в 2022 году российские военные сами оставили некоторые территории по каким-либо причинам.
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