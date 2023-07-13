Путин выступит на Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании первого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

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Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии "ожидается достаточно объемное выступление" президента.

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Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит организованную Росатомом и РЖД выставку передовых разработок в области квантовых технологий. Также он пообщается с молодыми учеными и обсудит с ними приоритетные задачи в развитии технологий вычисления и передачи данных, их потенциал для роста экономики и повышения качества жизни людей.

Глава государства неоднократно отмечал важность квантовых технологий для развития науки и производства. В январе на встрече со студентами по случаю Татьяниного дня он обращал внимание на то, что за такими технологиями стоит будущее, а в апреле поручил правительству РФ совместно с МГУ распространить практику использования квантовой сети на вузы. В приветствии к гостям и участникам нынешнего форума президент подчеркивал, что область применения достижений квантовой физики чрезвычайно широка, а их быстрое внедрение в жизнь станет залогом укрепления технологического суверенитета страны, национального прогресса и роста благосостояния граждан.

О форуме

Форум будущих технологий впервые проходит в России с 9 по 14 июля в столичном Центре международной торговли. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению инновационных практик технологического развития страны. О том, что форум пройдет в июле, объявил глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В этом году мероприятие посвящено теме квантовых технологий. Оно проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом главы российского государства. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук.

Мероприятия форума делятся на два блока. На первый из них в деловой программе было отведено четыре дня - с 9 по 12 июля. В это время проходила закрытая научная конференция ICQT 2023, на которой обсуждались актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий.

Второй блок будет проходить с 13 по 14 июля в открытом режиме. В эти дни состоится пленарное заседание - ключевое событие форума, а также несколько других профильных сессий, конференций и мероприятий. В их числе - сессия ВЦИОМ о роли технологий будущего, презентация нового международного научного журнала, пресс-конференция, посвященная учреждению национальной премии в области будущих технологий "Вызов", заседание комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и другие.