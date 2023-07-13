Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине

По его словам, Киев напрямую отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив Пекина, бразильских властей и стран Африки. Российский дипломат обратился к заявлению главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от КНР в качестве посредника в урегулировании убедить Москву вывести войска с территории бывшей советской республики, в противном случае контакты с Пекином «будут пустой тратой времени».

Как отметил Лавров, на Украине решили выпрашивать доказательства «благонадежности» от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе.

В феврале текущего года китайские власти предложили план урегулирования конфликта. В нем говорилось о взаимном прекращении боевых действий и поставок оружия Киеву со стороны Запада.

17 июня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил плана по завершению конфликта. В нем предлагалась деэскалация со стороны Москвы и Киева, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН.