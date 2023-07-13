Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине
Москва указывает на полное нежелание западных кураторов украинского президента Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации конфликта вокруг Украины, включая мирные инициативы КНР, Бразилии и стран Африки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, Киев напрямую отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив Пекина, бразильских властей и стран Африки. Российский дипломат обратился к заявлению главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от КНР в качестве посредника в урегулировании убедить Москву вывести войска с территории бывшей советской республики, в противном случае контакты с Пекином «будут пустой тратой времени».
Как отметил Лавров, на Украине решили выпрашивать доказательства «благонадежности» от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе.
В феврале текущего года китайские власти предложили план урегулирования конфликта. В нем говорилось о взаимном прекращении боевых действий и поставок оружия Киеву со стороны Запада.
17 июня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил плана по завершению конфликта. В нем предлагалась деэскалация со стороны Москвы и Киева, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН.
Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк отверг возможность переговоров с Москвой на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией и странами Африки.