Лавров назвал МУС «псевдосудом»

Международный уголовный суд (МУС) является «псевдосудом», который из-за своей необъективности не может считаться легитимным органом, примером этого является отрицание факта причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас нет сомнений в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. Выходит, киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил. Такого, наверное, в истории этого "псевдосуда" еще не было», — рассказал министр.

Лавров также напомнил, что Россия сообщала ООН о планах Киева по разрушению Каховской ГЭС еще в октябре прошлого года.

«Тогда мы просили генсекретаря [ООН] Антониу Гутерриша сделать все возможное, чтобы предотвратить этот преступный сценарий. Отсутствие реакции со стороны Секретариата ООН закрепило уверенность украинских властей в том, что все им сойдет с рук», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Москвы в связи с разрушением Каховской ГЭС.