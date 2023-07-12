МИД России подвел итоги саммита НАТО

"Результаты вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов. Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны", - отметили в ведомстве.