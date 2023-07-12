МИД России подвел итоги саммита НАТО

МИД РФ: саммит НАТО показал, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит Организации Североатлантического договора. Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии", - говорится в сообщении.
"Результаты вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов. Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны", - отметили в ведомстве.
Там также отметили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы и укрепляет ядерный компонент в военном планировании.
Страны альянса на саммите пообещали продолжить поставки все более дальнобойного оружия Киеву, чтобы продлить конфликт на истощение, добавили в МИД России.
РФ продолжит укреплять систему обороны страны и военную организацию в ответ на угрозы со стороны НАТО.