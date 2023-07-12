Дипломат заявил, что НАТО обвела Зеленского вокруг пальца

НАТО обвела украинского лидера Владимира Зеленского вокруг пальца, констатировал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он пояснил, что вступление Украины в альянс было отложено на неопределенный срок, пишет ТАСС.

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Гаврилов отметил, что в итоговом коммюнике лидеры стран НАТО отделались привычными заявлениями о мнимых угрозах Западу со стороны России, о необходимости создавать вокруг нее рубежи обороны.

Главы государств и правительств не пожелали признавать текущие реалии, заметил дипломат.

Вместе с тем, подчеркнул Гаврилов, «натовцы смогли, несмотря на призывы Зеленского, обвести его вокруг пальца». Он добавил, что с высокой долей вероятности, вступление Украины в НАТО отложилось на длительный срок.

США и их партнерам намного выгоднее иметь Украину вне альянса, использовать ее в рамках выполнения своих задач, чем включить ее в организацию и отстаивать ее интересы, резюмировал дипломат.