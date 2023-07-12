В МИД России обвинили Молдавию в следовании примеру Украины

«Очевидно, что официальный Кишинев в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность», — сказано в комментарии Захаровой.