Путин может посетить с визитом Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин может посетить с визитом Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Песков добавил, что точные даты возможного визита пока не согласованы.
«Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений. Еще в недавнем государственном визите председателя Си в Москву речь шла о том, что планируются и контакты в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», – заявил он.
Песков также добавил, что российско-китайский диалог продолжается «на самых разных уровнях». По его словам, главной темой переговоров Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина будут торгово-экономические отношения и ситуация в мире.
«Темы достаточно объемные, конечно, в первую очередь это двусторонние торгово-экономическое сотрудничество, но и важен обмен мнений по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют особую важность для каждой из наших стран», – добавил он.
Ранее Песков назвал гарантии безопасности для Украины от G7 «опасным шагом».