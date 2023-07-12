Путин может посетить с визитом Китай

«Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений. Еще в недавнем государственном визите председателя Си в Москву речь шла о том, что планируются и контакты в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», – заявил он.