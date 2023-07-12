Россия отвергла обвинения ООН по Крыму

«Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму», — заявил Гатилов.

Он отметил, что Москва категорически отвергает утверждения в докладе.

Ранее Гатилов заявлял, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны, по его словам, из-за позиции Киева и его западных кураторов.

1 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении украинского кризиса.