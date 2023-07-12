Матвиенко рассказала про символ российско-китайских отношений

В последний день визита в Китай, завершившегося 12 июля, российская парламентская делегация под руководством спикера Совета Федерации посетила мемориальное кладбище в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке страны, где отдала дань памяти русским и советским воинам, захороненным здесь. Сегодня этот мемориальный комплекс — самое большое русское воинское захоронение за рубежом. Также российские законодатели встретились с главой провинции Хао Пэн, который заявил о готовности вписать «красивую страницу» в историю отношений России и Китая. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

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Вечная память доблестным защитникам

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Посетителей мемориального кладбища в районе Люйшунькоу города Далянь встречает пятиметровая бронзовая фигура советского воина с автоматом в руках. Это главный элемент трехступенчатого памятника, высота центрального столпа которого составляет 30 метров. В постаменте обелиска расположен музей освобождения северо-восточного Китая. Памятник сооружен в честь советских воинов, героически погибших при разгроме японской армии. Первоначально памятник назывался «Освобождение» и находился в центре Даляня на Народной площади — бывшей площади Сталина. Построен он в октябре 1953 года, а в сентябре 1999 года его перенесли на нынешнее место.

Русское кладбище в районе Люйшунькоу возникло в 1898 году. Здесь похоронено более 16,5 тысячи воинов Русской императорской армии и Российского императорского флота, советских военнослужащих. Последнее захоронение было произведено в 1955 году.

После Русско-японской войны 1904-1905 годов по приказу японской военной администрации останки русских воинов, погибших при защите Порт-Артура, погребли в юго-западной части кладбища. Позже в западной части кладбища установили восьмиметровый православный крест. На нем надпись: «Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура, жизнь свою положившим за Веру, Царя и Отечество. 1904 г. Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя. Иоан.XV.13.».

В 1955 году по решению правительства СССР на воинском кладбище соорудили памятник «Вечная слава героям»: высеченный из белого гранита 15-метровый монумент павшим воинам Красной армии имеет 12-гранную форму. По бокам — отлитые из металла коленопреклоненные фигуры пехотинца и моряка. На прикрепленной к монументу бронзовой доске на русском и китайском языках отлиты слова: «Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье советского и китайского народов!»

Всего же на территории Китая более 50 памятников советским воинам. Более 12 тысяч советских солдат остались лежать в китайской земле, отдав жизни в борьбе с японскими захватчиками.

«Важно, чтобы молодое поколение также знакомилось с историей, с монументами и так же уважительно относилось к нашей общей истории. Это очень важно передать молодому поколению — то, что мы знаем, чувствуем», — сказала Валентина Матвиенко после возложения венков.

С китайской стороны в церемонии участвовал заместитель председателя Собрания народных представителей провинции Ляонинь Юй Гоань. Обращаясь к нему, Матвиенко попросила передать «благодарность и наше глубочайшее уважение руководству города, руководству провинции за такое бережное отношение».

Русские друзья

Город Далянь расположен на южной оконечности Ляодунского полуострова. Он был основан Российской империей в 1898 году на месте небольшой китайской рыбацкой деревушки на арендованной у Китая территории под именем Дальний. С 1905 года и до окончания Второй Мировой войны и Маньчжурской стратегической наступательной операции находился под контролем Японии, после чего в 1950 году был передан безвозмездно Советской армией Народному правительству КНР. В районе Даляня Люйшунькоу когда-то находился русский город Порт-Артур.

«Нам очень приятно побывать в городе Даляне — своего рода символе российско-китайских отношений, который также является крупным городом-портом, крупным логистическим, туристическим центром», — сказала Валентина Матвиенко 12 июля на встрече с первым секретарем комитета КПК провинции Ляонин, председателем Собрания народных представителей провинции Хао Пэном.

Провинция Ляонин является индустриальным центом на северо-востоке Китая. А центр провинции, город Далянь — крупный логистический центром.

«Особенно впечатлило, насколько город чистый и благоустроенный — видно, что в нем есть хороший хозяин», — отметила Матвиенко.

Спикер сказала, что Россия дорожит высоким уровнем сотрудничества с Китаем, который сегодня — самый высокий за всю истории взаимоотношений РФ и КНР. Товарооборот двух государств по итогам года должен превысить рекордные 200 миллиардов долларов. «Большой вклад в это вносит сотрудничество наших регионов с провинцией Ляонин — объемы ее торговли с Россией превышают пять миллиардов долларов».

Основу российского экспорта в Ляонин формируют сырьевые товары — минеральное топливо и непереработанные продукты водного промысла составили 90 процентов поставок в провинцию из нашей страны. В Россию из Даляня завозят химикаты, машины и оборудование, минеральные продукты, изделия из металла, продукцию водного промысла, одежду, овощи, фрукты. Росту товарооборота способствует выгодное географическое расположение Даляня — он находится ближе к России, чем остальные крупные китайские портовые города.

Хао Пэн напомнил, что дружба между Китаем и Россией имеет глубокие корни.

«В последние годы сотрудничество между нашими странами в области торговли, в экономике и в сфере гуманитарных связей постоянно расширяется. Мы будем активно участвовать в развитии отношений между нашими государствами, будем способствовать развитию сотрудничества между законодательными собраниями», — сказал руководитель парламента региона.

По его словам, народ провинции Ляонин «очень хорошо относится к нашим русским друзьям».