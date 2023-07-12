Антонов заявил о желании НАТО собрать больше войск у границ России

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что саммит НАТО в Вильнюсе показал на «антироссийскую заряженность» инициатив альянса, а у его членов присутствует желание собрать как можно больше войск на российских границах. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

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«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда», — заявил посол.

Антонов также назвал решения по итогам саммита агрессивными. Он не уточнил, о каких именно положениях идет речь.