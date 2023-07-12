Лавров и генсек АСЕАН обсудили сотрудничество в высокотехнологичных сферах

"В ходе беседы обсуждались вопросы уплотнения взаимодействия с секретариатом ассоциации в интересах продвижения российско-асеановского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению практического сотрудничества на высокотехнологичных и инновационных направлениях", - сообщили в министерстве по итогам встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Индонезии Джакарте.