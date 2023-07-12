Лавров подарил генсеку АСЕАН гигантскую матрешку

Глава МИД России Сергей Лавров подарил генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Кимхорну гигантскую матрешку с его портретом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как пояснили «Ленте.ру» в российской делегации, дарение персональных матрешек генсекам АСЕАН — давняя традиция, и каждая новая матрешка изготавливается в чуть большем размере, чтобы вместить предыдущие.

Ранее Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Как ожидается, российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля. Дипломат примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности.