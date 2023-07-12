Захарова назвала встречу стран НАТО в Вильнюсе «антисаммитом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала встречу стран НАТО в Вильнюсе «антисаммитом» и «чудовищно провальным мракобесием».
Она отметила, что предстоящая министерская встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет примером того, как должно проходить международное мероприятие, организованное на принципах равноправия и уважения к международному праву. Захарова сообщила, что «буквально полчаса назад» борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился в Джакарте, где и состоится встреча АСЕАН.
«То, что мы видели в Вильнюсе, — это антисаммит. Это антиинтеграционное объединение по одной простой причине: потому что объединяться по принципу «против кого дружим, девочки?» нельзя», — рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.
По ее словам, нет никаких сомнений, что саммит АСЕАН пройдет «в совершенно другой атмосфере», «нежели то чудовищное провальное мракобесие, которое состоялось в Вильнюсе.
Представитель российского дипведомства рассказала, что в Джакарте «начнется все» в среду со встречи представителей России, Индонезии и Китая. Затем у Сергея Лаврова пройдут двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Индонезии (Ретно Марсуди) и Лаоса (Салемсаем Коммаситом), а также с генсекретарем АСЕАН Као Кимхорном.
Ранее Мария Захарова заявила, что ответственность за провал саммита НАТО западные страны возлагают на президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о позиции альянса по вопросу присоединения республики. Захарова считает, что украинский лидер «уже начинает вызывать раздражение у Запада».
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация государств, расположенных в Юго-Восточной Азии. В состав участников АСЕАН входят: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянм, Сингапур, Таиланд, Филиппины.