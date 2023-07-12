Захарова назвала ценой гарантий безопаcности от G7 Украину без украинцев

"Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов. На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", - написала дипломат в своем Telegram-канале.