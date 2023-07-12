По словам главы СВР, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

«Как мне представляется, весь этап подготовки к саммиту проходил довольно публично, поэтому ничего, что могло бы быть неожиданным для российской стороны, на саммите не прозвучало...» — добавил Нарышкин.

До этого в МИД России заявили о плане Запада унизить президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Украину никогда не примут в альянс.