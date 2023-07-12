В Кремле заявили, что отношения РФ и Китая несут стабильность в регионе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Таким образом прокомментировал заявление стран НАТО о том, что партнерство между Москвой и Пекином противоречат ценностям и интересам альянса.

Представитель Кремля подчеркнул, что российско-китайские отношения несут мир и стабильность в регионе, создают благоденствие для народов разных стран, поскольку вызываут общую синергию для экономического оживления.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что отношения России и Китая выше военных союзов и в корне отличаются от взаимодействия между странами, входящими в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что контакты между двумя странами превзошли модель военно-политических союзов времен «холодной войны» и сформировали особую модель сотрудничества.