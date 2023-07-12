Песков назвал опасным шагом гарантии безопасности для Украины от G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности является ошибочным и опасным. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что такие действия игнорируют принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность Российской Федерации. Песков предупредил о возможных негативных последствиях таких гарантий в любом горизонте планирования.
Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран блока объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.
По данным телеканала Sky News, в частности, предусмотрены предоставление военной техники, обмен разведданными, обучение военнослужащих ВСУ и развитие промышленных мощностей.
Президент Украины Владимир Зеленский присутствует на саммите и настаивает на ускоренном вступлении в НАТО. В свою очередь, Кремль подчеркивает, что ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.