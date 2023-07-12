Путин 12 июля встретится с Мурашко
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что рабочий день президента проходит в Кремле. "Сегодня запланирована беседа [Путина] с министром [здравоохранения] Мурашко", - сказал Песков.
Он отметил, что здравоохранение - "[это] та область, которая касается абсолютно всех".
"Сегодня ожидается серьезный разговор [на эту тему], он будет как раз открытым для СМИ", - добавил представитель Кремля.