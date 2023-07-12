Косачев заявил, что на саммите НАТО Киеву указали на его место

В ходе саммита НАТО лидеры государств-членов альянса указали Киеву на его место — служить расходным материалом и губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем. Об этом 12 июля написал в своих соцсетях заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© Парламентская газета

Как отметил сенатор, итоговое коммюнике саммита НАТО разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который шантажировал западных лидеров своим участием в мероприятии, поскольку рассчитывал на четкое приглашение киевского режима в альянс.

«Вместо этого он, по сути, получил то же, что и когда-то на саммите в 2008 году в Бухаресте: обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом. С согласия членов НАТО и после выполнения условий», — подчеркнул Косачев.

При этом из-за отмены для Киева плана действий по членству, по его словам, Украине будет сложнее вступить в НАТО, поскольку намного труднее выполнить нигде не прописанные условия. Четко эти условия, несмотря на многочисленные вопросы, не смог назвать даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив лишь борьбу с коррупцией, модернизацию армии и окончание войны, добавил парламентарий.

«В итоге Киеву указали его место: служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно «попахивает» ядерной войной, в которой погибнут «настоящие» европейцы», — заключил сенатор.