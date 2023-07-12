Вице-мэра российского города оштрафовали за клевету на депутата Госдумы

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова оштрафовали на 30 тысяч рублей за клевету на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Об этом сообщается в Новосибирской области во «ВКонтакте».

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Заместитель мэра города заявил, что будет добиваться полного оправдания. Свою вину он не признал ни на следствии, ни в суде.

Как уточняет ТАСС, в феврале 2022 году Скатов отправил автору одного из Telegram-каналов Алексею Голомазову негативную информацию о депутате Госдумы. В частности, там были данные о связи Савельева с одной из строительных фирм и давлении на депутатов горсовета города. Савельев посчитал публикацию клеветой и обратился с заявлением в правоохранительные органы.