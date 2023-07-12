В МИД рассказали, зачем американцам нужна нелегальная система обмена детьми

Нелегальная система обмена детьми позволяет американцам уклоняться от социальных и финансовых обязательств перед усыновленными, а также избегать уголовного преследования за жестокое обращение с несовершеннолетними. Об этом говорится в докладе уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США.

В ведомстве рассказали, что в результате расследования агентства Reuter (Reuter Investigates — The Child Exchange от 9 сентября 2013 г.) была выявлена действующая в США нелегальная сеть посредников и торговцев несовершеннолетними.

«По итогам продолжавшегося более года мониторинга функционирования закрытых сообществ в социальных сетях выяснилось, что сотни биологических и приемных родителей предлагали пользователям своих детей в качестве товара. В ряде случаев детей отдавали педофилам, которые использовали их для производства порнографии. По данным «Рейтер», 261 ребенок выставлялся на обмен или продажу», — приводятся подробности в публикации.

В МИД обратили внимание, что большинство детей (70 процентов), от которых пытались избавиться родители, попали в США из-за границы, при этом как минимум 26 сирот были усыновлены в России. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что несмотря на попытки Соединенных Штатов позиционировать себя на международной арене как одного из главных «поборников прав детей», Вашингтону нечем похвастать в этой сфере.