Миронов направил Путину письмо с предложением воссоздать пограничные войска

"Сегодня я направил президенту России, верховному главнокомандующему письмо с предложением рассмотреть вопрос о воссоздании пограничных войск РФ", - сказал Миронов. "В 2003 году, когда пограничные войска были ликвидированы и переведены в состав ФСБ, тогда были одни условия, сегодня совершенно очевидно - для защиты наших границ нужны войска со всеми атрибутами, в том числе авиацией, артиллерией и бронетехникой", - добавил он.