Миронов направил Путину письмо с предложением воссоздать пограничные войска

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов сообщил в среду журналистам, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил воссоздать пограничные войска.
"Сегодня я направил президенту России, верховному главнокомандующему письмо с предложением рассмотреть вопрос о воссоздании пограничных войск РФ", - сказал Миронов. "В 2003 году, когда пограничные войска были ликвидированы и переведены в состав ФСБ, тогда были одни условия, сегодня совершенно очевидно - для защиты наших границ нужны войска со всеми атрибутами, в том числе авиацией, артиллерией и бронетехникой", - добавил он.
Миронов также выразил надежду, что в ближайшее время будут "те или иные решения по этой тематике".
12 июня 1992 г. указом президента РФ Бориса Ельцина на основе пограничных войск СССР образованы пограничные войска РФ. В 1993 г. указом Ельцина была создана Федеральная пограничная служба (ФПС) России - главное командование пограничными войсками. Указом президента России Владимира Путина от 11 марта 2003 г. ФПС была упразднена с 1 июля 2003 г., ее функции были переданы ФСБ, в рамках которой создана пограничная служба.
27 мая 2004 г. президент Путин согласился с предложением директора ФСБ Николая Патрушева об исключении из федерального законодательства термина "пограничные войска". С 2008 г. комплектование пограничных органов РФ ведется только военнослужащими, проходящими службу на контрактной основе.