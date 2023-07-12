Вероятность раскола между Зеленским и лидерами стран НАТО оценили

«Противоречий не будет, но Зеленскому уже указали на его место. Скорее всего, дальше все, что касается Украины, будет решаться на уровне западных столиц. Будущая поддержка будет зависеть от успехов контрнаступления, но не от того, что говорит или делает Зеленский», — заключил собеседник «Ленты.ру».