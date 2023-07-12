Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия, скорее всего, советует украинцам начать «пить море» на пути в Евросоюз. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы европейского ведомства Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина стремится к вступлению в ЕС с «прекрасной скоростью» и может преуспеть, если продолжит в том же духе.
«В переводе на украинский это звучит следующим образом: «Громадяни, українці, пийте море! Те, як ви зараз п'єте море, чудово і вражаюче. Ми впевнені, що Ви стрімко рухаєтеся до заповітної мети. Як доп'єте, значить, ви досягли успіху (Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, великолепно и впечатляюще. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Как допьете, значит, вы преуспели)», — написала Захарова.
Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.