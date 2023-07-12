Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия, скорее всего, советует украинцам начать «пить море» на пути в Евросоюз. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы европейского ведомства Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина стремится к вступлению в ЕС с «прекрасной скоростью» и может преуспеть, если продолжит в том же духе.