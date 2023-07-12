Захарова прокомментировала заявления Кулебы про НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы насчет НАТО, указала на то, что узнавать правила нужно было раньше, "до начала игры".
Захарова обратила внимание на слова Кулебы о том, что он не понимает, какие условия необходимы для предоставления членства в НАТО и кто их формулирует.
"Правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала дипломат в Telegram-канале.
"Это и есть придуманный западниками миропорядок, основанный на правилах. Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата. Альтернатива - международное право, в поддержку которого выступает большинство здравомыслящих", - отметила официальный представитель МИД РФ.