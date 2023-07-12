Захарова прокомментировала заявления Кулебы про НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы насчет НАТО, указала на то, что узнавать правила нужно было раньше, "до начала игры".

Захарова обратила внимание на слова Кулебы о том, что он не понимает, какие условия необходимы для предоставления членства в НАТО и кто их формулирует.

"Правила надо узнавать до начала игры, а не после", - написала дипломат в Telegram-канале.