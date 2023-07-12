Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым не требуется в признании НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гемпель обвинил НАТО в предвзятости и подчеркнул, что Крыму не нужно признание альянса.

«Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО», — отметил он.

Политик добавил, что чиновникам НАТО неизвестно, что в 2014 году состоялась не аннексия, а торжество справедливости, поскольку жители полуострова воссоединились с исторической родиной.

«Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела», — заключил Гемпель.