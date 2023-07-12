В Госдуме выдвинули встречные требования к НАТО

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратился к странам НАТО с просьбой прекратить передавать вооружение Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев выдвинул встречные требования к НАТО и призвал страны НАТО прекратить поставки оружия Украине. Он отметил, что не стоит диктовать Москве, что делать.

«У нас есть свой верховный главнокомандующий, и страна будет идти заданным им курсом», — отметил парламентарий.

Политик добавил, что надежды украинского президента Владимира Зеленского на контрнаступление и членство страны в НАТО не оправдались.

«Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса», — заключил Ивлев.

По итогам первого дня саммита в Вильнюсе НАТО призвала Россию немедленно и без предварительных условий вывести военных с территории Украины в пределах международно признанных границ. В блоке отметили, что никогда не признают совершенные Россией аннексии, включая присоединение Крыма.