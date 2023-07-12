Посольство РФ в Лондоне заявило о взятии Британией курса на милитаризацию Европы

Великобритания намеревается в ближайшие годы приложить все усилия для милитаризации Европы, включая наращивание военного производства и поставки военной помощи Вооруженным силам Украины. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление дипломатического представительства.

Как говорится в сообщении, представители Великобритании убеждают союзников повышать расходы на оборону как минимум до 2% от ВВП, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах, а также адаптировать военные планы и организационную структуру Североатлантического альянса.

Российские дипломаты подчеркнули, что Лондон также намерен оказывать долгосрочное содействие Украине для борьбы с Россией. В посольстве РФ считают, что всех этих пунктов достаточно, чтобы сделать вывод — Великобритания взяла курс на массовую милитаризацию своей страны и всей Европы.