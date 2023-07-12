Небензя обвинил Запад в попытке замести следы после теракта на «Северных потоках»

Бездействие западных стран в деле расследования теракта на «Северных потоках» не что иное, как попытка замести следы. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что это единственное объяснение показательного бездействия лидеров европейских государств. Стратегия Запада в отношении расследования дела о «Северных потоках» — лишь попытка затянуть время и замести следы настоящих виновников преступления, считает Небензя.

Он процитировал формулировку из части, посвященной поискам Швеции: «дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него». Постоянный представитель РФ при ООН считает, что эта цитата напрямую свидетельствует о намерениях шведских властей, а именно: они на самом деле не хотят найти и наказать преступников.

«Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия», — подчеркнул Небензя.