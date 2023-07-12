Небензя обвинил Запад в попытке замести следы после теракта на «Северных потоках»
Бездействие западных стран в деле расследования теракта на «Северных потоках» не что иное, как попытка замести следы. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он пояснил, что это единственное объяснение показательного бездействия лидеров европейских государств. Стратегия Запада в отношении расследования дела о «Северных потоках» — лишь попытка затянуть время и замести следы настоящих виновников преступления, считает Небензя.
Он процитировал формулировку из части, посвященной поискам Швеции: «дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него». Постоянный представитель РФ при ООН считает, что эта цитата напрямую свидетельствует о намерениях шведских властей, а именно: они на самом деле не хотят найти и наказать преступников.
«Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия», — подчеркнул Небензя.
Ранее журналист Сеймур Херш обвинил США в подрыве газопровода «Северный поток — 2» и выразил уверенность, что перед терактом была проведена тщательная подготовка, растянувшаяся на несколько лет.