Зампредседателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Украину никогда не возьмут в НАТО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал предварительные итоги саммита НАТО. По его словам, Украину будут продолжать звать в НАТО, но никогда не возьмут.

«Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе», – написал он.

Зампредседателя Совбеза также отметил, что запад продолжает наращивать военную помощь Украине. По мнению Медведева, это приближает третью мировую войну.

«Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе», – заявил он.

Кроме того, Медведев также добавил, что СВО будет продолжаться с прежними целями. По его словам, одной из таких целей является отказ Украины от членства в НАТО.

Своё сообщение Медведев закончил выводом, что России «придётся ликвидировать» украинские власти, а также добавил, что это «возможно и необходимо». Он также считает, что в ответ на обстрел города Токмак кассетными боеприпасами, России пора использовать собственный запас «этого негуманного оружия».