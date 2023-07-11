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Джабаров: решения на саммите НАТО не представили угрозы для России

Саммит НАТО в Вильнюсе фактически является большим театральным представлением, режиссеры которого находятся в Вашингтоне, рассказал сенатор Владимир Джабаров. Об этом пишет РИА «Новости».

Джабаров: решения на саммите НАТО не представили угрозы для России
© РИА Новости

Лидеры стран НАТО отметили в коммюнике, принятом по итогам дискуссий первого дня саммита, что Россия якобы является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Кроме того, они заявили, что в будущем будут рады видеть Украину в составе альянса.

«Этот саммит - это такой большой спектакль. Режиссеры, конечно, в Вашингтоне», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор заметил, что первый день саммита проходил с большой помпезностью. В аэропорт Вильнюса даже прибыл так называемый «самолет «Судного дня», предназначенный для размещения руководства США в случае ядерного конфликта.

Вместе с тем, пояснил Джабаров, никто не собирался нападать на лидеров альянса. Соответственно, они просто нагнетали напряженность.

По его оценке, на саммите не были приняты сколь-нибудь серьезные решения, а те, что главы государств и правительство стран-членов НАТО вынесли в коммюнике, ничем не угрожают России.

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