Саммит НАТО в Вильнюсе фактически является большим театральным представлением, режиссеры которого находятся в Вашингтоне, рассказал сенатор Владимир Джабаров. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидеры стран НАТО отметили в коммюнике, принятом по итогам дискуссий первого дня саммита, что Россия якобы является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Кроме того, они заявили, что в будущем будут рады видеть Украину в составе альянса.

«Этот саммит - это такой большой спектакль. Режиссеры, конечно, в Вашингтоне», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор заметил, что первый день саммита проходил с большой помпезностью. В аэропорт Вильнюса даже прибыл так называемый «самолет «Судного дня», предназначенный для размещения руководства США в случае ядерного конфликта.

Вместе с тем, пояснил Джабаров, никто не собирался нападать на лидеров альянса. Соответственно, они просто нагнетали напряженность.