Стало известно содержание поправок в закон о гуманном обращении с животными

Согласно тексту законопроекта о гуманном обращении с животными ко второму чтению, депутаты предложили добавить регулирование разведения домашних животных, запрет самовыгула, а также возможность для регионов устанавливать свои нормы обращения с бездомными животными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника в Госдуме.

Напомним, что данный законопроект будет рассмотрен во втором чтении 12 июля. Он предполагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этим поправкам, к полномочиям правительства добавится «установление требований к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также перечня случаев, при которых допускается реализация потомства животных, и порядка их реализации».

Кроме того, законопроект предлагает дополнить статью, в которой описываются требования к содержанию животных. Если законопроект будет принят, в ней появятся дополнительные требования к разведению животных. Помимо этого, в документе появился запрет на самовыгул – текст поправок предполагает полный запрет на неконтролируемый выгул домашних животных, кроме специальных площадок для этих целей.

Отмечается, что в законопроекте ко второму чтению нет серьёзных изменений в норме, которая вызвала наибольший общественный резонанс при первом чтении – возможности для глав регионов самостоятельно устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными. Уточняется, что законопроект разрешает не учитывать некоторые положения федерального закона, среди которых запрет на использование при отлове инструментов, которые могут привести к увечьям и гибели животного. Источник сообщает, что эти нормы претерпели «внешние изменения», но их основной принцип остался прежним.