Зампостпреда России раскрыл детали заседания СБ ООН по "Северным потокам"

В заседании СБ ООН по теме диверсий на «Северных потоках» примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, рассказал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что заседание Совбеза будет проводиться по инициативе России. Он пояснил, что в нем в качестве докладчиков примут участие два независимых журналиста-расследователя: Брюс Грин и Джеффри Бродский.

Дипломат уточнил, что Бродский лично погружался в тех местах, где произошли взрывы.

Ранее Полянский предупредил, что Москва нанесет удар по линии лидеров западных стран о том, что расследованию терактов якобы уделяется достаточно внимания.

Напомним, что российские политики и дипломаты неоднократно призывали Запад проводить расследование взрывов на газопроводах максимально прозрачно и честно.