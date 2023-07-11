Зампостпреда России раскрыл детали заседания СБ ООН по "Северным потокам"
В заседании СБ ООН по теме диверсий на «Северных потоках» примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, рассказал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Полянский отметил, что заседание Совбеза будет проводиться по инициативе России. Он пояснил, что в нем в качестве докладчиков примут участие два независимых журналиста-расследователя: Брюс Грин и Джеффри Бродский.
Дипломат уточнил, что Бродский лично погружался в тех местах, где произошли взрывы.
Ранее Полянский предупредил, что Москва нанесет удар по линии лидеров западных стран о том, что расследованию терактов якобы уделяется достаточно внимания.
Напомним, что российские политики и дипломаты неоднократно призывали Запад проводить расследование взрывов на газопроводах максимально прозрачно и честно.
В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжит добиваться ответов на поставленные вопросы по трубопроводам и не даст «замести их под ковер».