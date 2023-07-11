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Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую АЭС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую атомную электростанцию, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива.

Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС
© RT на русском

Об этом он написал в Telegram.

«На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива», — говорится в сообщении.

Как рассказал Хуснуллину директор станции, работники осуществляют меры по обеспечению ядерной безопасности на объекте в полном объёме.

Ранее Запорожскую АЭС посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.