Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС

Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую АЭС
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую атомную электростанцию, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива.
Об этом он написал в Telegram.
«На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива», — говорится в сообщении.
Как рассказал Хуснуллину директор станции, работники осуществляют меры по обеспечению ядерной безопасности на объекте в полном объёме.
Ранее Запорожскую АЭС посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.