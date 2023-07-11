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Захарова раскритиковала саммит НАТО в Вильнюсе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла саммит стран НАТО, который проходит 11 июля в Вильнюсе. Об этом пишут «Известия».

Захарова раскритиковала саммит НАТО в Вильнюсе
© РИА Новости

«Фейл-саммит. Сами не понимают, зачем приехали», - отметила Захарова.

Дипломат предположила, что лидеры стран НАТО прибыли в Вильнюс с тем, чтобы «констатировать агонию своего проекта на Украине».

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Кроме того, Захарова прокомментировала итоговое коммюнике, в котором страны альянса заявили, что блок не стремится к конфликту с Россией.

«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», - подчеркнула представитель МИД.

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