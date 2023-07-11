Захарова раскритиковала саммит НАТО в Вильнюсе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла саммит стран НАТО, который проходит 11 июля в Вильнюсе. Об этом пишут «Известия».
«Фейл-саммит. Сами не понимают, зачем приехали», - отметила Захарова.
Дипломат предположила, что лидеры стран НАТО прибыли в Вильнюс с тем, чтобы «констатировать агонию своего проекта на Украине».
Кроме того, Захарова прокомментировала итоговое коммюнике, в котором страны альянса заявили, что блок не стремится к конфликту с Россией.
«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», - подчеркнула представитель МИД.
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