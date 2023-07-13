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Денисов заявил, что опыт ШОС может быть полезен в БРИКС

Опыт расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где есть определенная градация государств на членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, может быть полезен в БРИКС. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Денисов заявил, что опыт ШОС может быть полезен в БРИКС
© Парламентская газета

По словам сенатора, он поддерживает позицию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко относительно использования положительного опыта ШОС в развитии БРИКС.

«Есть полноправные члены, есть наблюдатели и есть партнеры по диалогу. Так же и в БРИКС: растущее число стран выражает желание в той или иной степени принять участие в работе объединения, не обязательно присоединяться, но в той или иной форме вовлекаться в орбиту этого авторитетного объединения», — объяснил Денисов.

По его словам, для таких стран могут быть созданы форматы, которые уже наработаны в ШОС, особенно учитывая пересекающийся во многом состав участников.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал к качественному расширению БРИКС. Сенатор констатировал, что сейчас поступает много заявок на вступление в организацию, однако главной ее целью является консолидация усилий суверенных стран, в связи с чем было бы неправильным стремиться «получить больше стран, больше флагов».