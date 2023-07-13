Денисов заявил, что опыт ШОС может быть полезен в БРИКС
Опыт расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где есть определенная градация государств на членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, может быть полезен в БРИКС. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
По словам сенатора, он поддерживает позицию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко относительно использования положительного опыта ШОС в развитии БРИКС.
«Есть полноправные члены, есть наблюдатели и есть партнеры по диалогу. Так же и в БРИКС: растущее число стран выражает желание в той или иной степени принять участие в работе объединения, не обязательно присоединяться, но в той или иной форме вовлекаться в орбиту этого авторитетного объединения», — объяснил Денисов.
По его словам, для таких стран могут быть созданы форматы, которые уже наработаны в ШОС, особенно учитывая пересекающийся во многом состав участников.
Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал к качественному расширению БРИКС. Сенатор констатировал, что сейчас поступает много заявок на вступление в организацию, однако главной ее целью является консолидация усилий суверенных стран, в связи с чем было бы неправильным стремиться «получить больше стран, больше флагов».