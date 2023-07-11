Захарова заявила о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
НАТО вовлечено в украинский конфликт, поскольку передает киевскому режиму оружие, разведданные и деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Все вооружение, боевики, наемники, инструкторы, советчики, разведданные предоставляются Киеву от НАТО, заявила Захарова в интервью Аl Jazeera, передает ТАСС.
Это говорит о том, что Североатлантический альянс вовлечен в боевые действия и именно он подталкивал украинское руководство к ним, подчеркнула она.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская сторона с февраля 2022 года потеряла 4845 иностранных наемников, еще 4801 иностранный боевик бежал.