Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ внесен в Госдуму правительством РФ.

Согласно документу, доходы федерального бюджета составили 27,824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей, или на 11,2%, больше показателя (25,022 трлн рублей), установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год, расходы - 31,118 трлн рублей, что на 7,424 трлн рублей, или на 31,3% больше показателя (23,694 трлн рублей), установленного законом о бюджете, и на 796 млрд рублей, или на 2,5%, меньше показателя (31,914 трлн рублей), установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

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Доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП увеличилась на 3,2 процентного пункта и составила 9,7% ВВП (14,88 трлн рублей), говорится в заключении Счетной палаты.

Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в 2022 году составила 41,6% и по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 35,8%), доля ненефтегазовых доходов составила 58,4% и по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 5,8 процентного пункта (в 2021 году - 64,2%).

По итогам 2022 года уровень исполнения расходов федерального бюджета (97,5%) соответствует 2021 году при существенном росте их объема, говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Эффективность работы правительства

Как отметил в ходе обсуждения отчета председатель Госдумы Вячеслав Володин, Минфином было многое сделано для того, чтобы "10 регионов, которые имеют самый большой дефицит бюджета, где низка обеспеченность жителей бюджетными ресурсами, посмотреть и оказать им помощь, выделить им дополнительные средства".

"Эта работа Минфином проводится, и нам было бы интересно узнать, как будет в дальнейшем эта проблема решаться, чтобы выравнивалась у нас ситуация по регионам, и чтобы у нас не было средней температуры по больнице. Потому что есть регионы - доноры, есть регионы - реципиенты, там, где обеспеченность очень низкая. Это волнует всех", - сказал председатель Госдумы.

Касаясь темы эффективности бюджетных расходов, Володин подчеркнул, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, что многое было сделано для того, чтобы федеральные проекты реализовывались в регионах более эффективно, чтобы "дороги строились в летний период времени, а не при минусовых температурах".

"У нас денежные средства стали поступать к первому января следующего года, при завершении текущего года, и это ситуацию во многом поменяло", - отметил он.