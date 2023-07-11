Володин предложил пересадить депутатов на «Москвичи» и «Лады»

Володин предложил пересадить депутатов на автомобили «Москвич» и Lada
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением обязать бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Выступая на пленарном заседании он указал, что следует поддерживать российский автопром и «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», так как западные автопроизводители могут использовать свои средства на поддержку Украины.
«Линейка сегодня большая, выбор огромный... В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — сказал Вячеслав Володин.
Силуанов предложение спикера поддержал, отметив, что сотрудники Минфина готовы пересесть на российские автомобили.