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Володин предложил пересадить депутатов на автомобили «Москвич» и Lada

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением обязать бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин предложил пересадить депутатов на «Москвичи» и «Лады»
© РИА Новости

Выступая на пленарном заседании он указал, что следует поддерживать российский автопром и «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», так как западные автопроизводители могут использовать свои средства на поддержку Украины.

«Линейка сегодня большая, выбор огромный... В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — сказал Вячеслав Володин.

Силуанов предложение спикера поддержал, отметив, что сотрудники Минфина готовы пересесть на российские автомобили.

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