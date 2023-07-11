Песков: Ускоренное вступление Украины в НАТО крайне опасно для Европы

Ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс очень опасно для европейской безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что те, кто будут принимать решение по ускоренному вступлению Киева в альянс, должны отдавать себе в этом отчет. По словам Пескова, необходимо дождаться конкретных решений.

Ранее, 11 июля, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс. Он отметил, что это позволит Киеву сократить процесс присоединения к альянсу.