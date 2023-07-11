В СФ отреагировали на конфискацию двух квартир дизайнера Лебедева в Киеве

Конфискация двух квартир российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве является «правовой вакханалией», рассказала NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, «о каком-то законе на Украине, где два верховных суда, говорить нельзя вообще».

Происходящее можно назвать правовой вакханалией. О каком-то законе на Украине, где два верховных суда, говорить нельзя вообще. Поэтому подобное проявление русофобии в виде нарушения священного института собственности для нас не удивительно. Что касается реакции России на такое проявление русофобии: мы действуем исключительно в рамках законодательства. Если мы будем отвечать на каждое такое проявление, думаю, мы только сами себя будем обесценивать, — подчеркнула Ковитиди.

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На вопрос о возможной конфискации собственности граждан Украины в РФ собеседница ответила, что «нужно изучить вопрос системно, сколько у нас таких актов, насколько сегодня ими нарушаются права законные права и интересы граждан РФ, а потом, в рамках законодательства РФ, мы можем реагировать».

Украина сегодня чрезвычайно токсична. Любые взаимоотношения с ней, сохранение режима собственности невозможны. Нужно изучить вопрос системно, сколько у нас таких актов, насколько сегодня ими нарушаются права законные права и интересы граждан РФ, а потом в рамках законодательства РФ мы можем реагировать, — подытожила Ковитиди.

Украинский Высший антикоррупционный суд конфисковал у российского дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в Киеве, сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). При этом Лебедеву запретили въезд в страну еще в 2017 году.

По данным LIFE.ru, речь идет о квартирах на Ярославовом Валу и улице Саксаганского. При этом Лебедев является владельцем только первой жилплощади, а вторую квартиру, как полагают украинские власти, дизайнер переписал на своего знакомого незадолго до начала специальной военной операции.