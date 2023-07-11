Лавров: РФ делает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

"Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене", - отметил министр.