Лавров: РФ делает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО

Лавров заявил, что Россия делает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО
Москва предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на возможность расширения Североатлантического альянса. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
"Шаги мы предпринимаем адекватные, и смею вас заверить, заблаговременные", - отметил министр, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпринимает Россия в свете возможности вступления в НАТО новых стран, таких как Украина и Швеция.
По его словам, РФ поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради вступления в НАТО.
"Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене", - отметил министр.
НАТО собирается осваивать территорию Швеции и Финляндии, обсуждается развертывание инфраструктуры альянса у границ РФ, отметил Лавров. РФ знает, какие меры принимать и как их реализовать на практике для обеспечения безопасности в связи с освоением НАТО Швеции и Финляндии, добавил глава МИД РФ.