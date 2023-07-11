Лавров заявил, что ближневосточное урегулирование зашло в глубокий тупик

Процесс палестино-израильского урегулирования находится в глубоком тупике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.