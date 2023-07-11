Песков: саммит НАТО пройдет в антироссийском ключе

"Мы очень тщательно это (происходящее на саммите альянса - прим. ТАСС) отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должны [стать] и будут предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - сказал представитель Кремля.