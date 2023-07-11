Песков: саммит НАТО пройдет в антироссийском ключе

Песков заявил, что саммит НАТО пройдет в антироссийском ключе
Страны НАТО считают Россию своим противником, поэтому на стартовавшем в Вильнюсе саммите все обсуждения будут вестись во враждебном по отношению к РФ ключе, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Речь идет о саммите объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер, Россия тоже воспринимается ими (членами альянса - прим. ТАСС) как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал представитель Кремля.
По его словам, в России тщательно следят за саммитом НАТО.
"Мы очень тщательно это (происходящее на саммите альянса - прим. ТАСС) отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должны [стать] и будут предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - сказал представитель Кремля.