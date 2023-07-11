В Кремле высказались о согласии Турции по вступлению Швеции в НАТО

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Отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на данный шаг, Песков напомнил, что Турция сама является членом Североатлантического альянса, в связи с чем российские власти «никогда не носили розовые очки».

Представитель Кремля добавил, что у России и Турции есть разногласия, которые в Москве не скрывают.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в РФ всегда помнили, что Турция является членом Североатлантического альянса.