В Госдуме отреагировали на возможное вступление Швеции в НАТО

«Наша реакция на вступление Швеции в НАТО понятна. В какой-то степени это вынудит нас учитывать новый фактор в своей военной стратегии. Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет», — заметил политик.