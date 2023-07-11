Лавров провел встречу с министром иностранных дел Омана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 11 июля, провел встречу с главой МИД Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом аль-Бусаиди.

Встреча проходит на следующий день после завершения шестого раунда стратегического диалога «Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива» ( ССАГПЗ)» на уровне министров иностранных дел, собравшей 10 июля в Москве высокопоставленных дипломатов из шести арабских стран — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.