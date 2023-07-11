В России никогда не забывали о том, что Турция является членом НАТО. Так согласие Анкары на прием Швеции в Североатлантический альянс прокомментировала в разговоре с МИД России Мария Захарова.

«Турция — член НАТО. Мы никогда об этом не забывали. Судим по делам, делаем выводы», — отметила она.

10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.