Гаврилов отреагировал на отработку НАТО ударов по России

«Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример — морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России», — заявил дипломат.